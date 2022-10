Lena Headey e il matrimonio in Puglia | gli ospiti de Il trono di spade e le curiosità

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Fiori d'arancio pere Marc Menchaca che hanno coronato in Italia, più precisamente in Puglia, il loro sogno d'amore. L'attrice, nota per aver interpretato la celebre regina Cersei Lannister ne Il Trono di ...si sposa in Puglia con l'attore di Ozark: al matrimonio, una vera e propria renunion del cast de Il Trono di ...Lena Headey si è sposata. È la terza volta per la 49enne attrice nativa delle Bermuda e per l’occasione ha deciso di celebrare le nozze con Marc Menchaca di Ozark a Monopoli, in Puglia, circondata ...Lena Headey si sposa in Puglia con l'attore di Ozark: al matrimonio, una vera e propria renunion del cast de Il Trono di Spade ...