Le regole di TikTok | “I politici non possono monetizzare Un team contro fake-news e consigli medici falsi”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Era il settembre 2016 quando in Cina veniva lanciato Douyin, ovvero(inizialmente con il nome di musical.ly). Da quell’anno ad oggi, diverse cose sono cambiate. Ma soprattutto la piattaforma d’intrattenimento è letteralmente esplosa. Complice la pandemia e il lockdown, i creatori di contenuti sono aumentati a dismisura, coinvolgendo fasce d’età prima impensabili (no, non solo giovanissimi dunque). Fasce d’età ma anche mestieri apparentemente lontani da “balletti” e “trend”, come quello del politico. Durante la campagna elettorale in vista del voto dello scorso 25 settembre, (quasi) tutti i leader dei principali partiti italiani sono approdati sue chi c’era già ha intensificato la presenza. I risultati? Ad ognuno il proprio giudizio. Quello che è certo è cheha dato loro ampio spazio, stabilendo però delle ...