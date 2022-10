Le Indagini di Belascoarán | dal 12 ottobre su Netflix

Ledi- dal 12 ottobre Héctor(Luis Gerardo Méndez) è un uomo che lascia il suo lavoro per diventare un detective privato nella Città del Messico degli Anni 70. The ...È cosi, come il primo episodio, che inizia la recensione de Ledi, la serie tv in arrivo dal Messico, in streaming su Netflix dal 12 ottobre. È una serie curiosa. Durante la ...