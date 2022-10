Lazio | Lotito | «Non ci poniamo limiti Milinkovic? Il prezzo sale»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Claudio, presidente della, ha parlato a Il Messaggero degli obiettivi della squadra e diSavic Claudio, presidente della, ha parlato a Il Messaggero degli obiettivi della squadra e diSavic. Le sue dichiarazioni: «Al di là della grande vittoria al Franchi, sono soddisfatto dello spirito che ho rivisto. L'ho già detto, se continuiamo con questo atteggiamento, non cie possiamo arrivare lontano.? Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni meseil.