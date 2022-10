Lazio | Lotito | “Juventus su Milinkovic? Costa 120 milioni | il mese prossimo chiedo di più”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il presidente della, Claudiospegne sul nascere le voci sull’interesse dellaper Sergej-Savic. “Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120, non più 100. Ognisale il prezzo“, ha detto il presidente dellaal ‘Messaggero’. E ancora: “Al di là della grande vittoria al Franchi – prosegue -, sono soddisfatto dello spirito che ho rivisto. L’ho già detto, se continuiamo con questo atteggiamento, non ci poniamo limiti e possiamo arrivare lontano. Ho scelto Sarri perché è un grande maestro di calcio ma anche per il suo aspetto umano”. SportFace.