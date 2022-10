Lavoratori Ansaldo Energia in piazza | il lavoro non si tocca

Agenzia ANSA

"È un'azienda strategica per il territorio - spiegano i sindacati - che però oggi non ha liquidità né prospettiva" - È il giorno della rabbia e della protesta per i lavorratori dienergia ...Protesta a oltranza finché non arriverà un impegno formale di Cassa depositi e prestiti a una ricapitalizzazione: 'Se non cambierà, noi blocchiamo la ... Lavoratori Ansaldo E. in piazza.'Non vi faremo chiudere azienda' È il giorno della rabbia e della protesta per i lavorratori di ansaldo energia dopo la fumata nera nell'incontro in prefettura ieri a Genova. Gli operai oggi in corteo son saliti sulla rampa di access ...Ansaldo energia, a Genova 2.000 lavoratori in piazza: bloccate autostrada e sopraelevata. Protesta a oltranza finché non arriverà la ricapitalizzazione.