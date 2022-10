LaSabri perché scrive sempre il numero 143? Cosa significa? VIDEO

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), nota star del web, in particolare di YouTube, è solita utilizzare ilche nasconde un messaggio in codice molto intimo per lei e per la sua community. Se segui da poco la creator e non ti è chiaro quale sia ilto del suopreferito te lo spieghiamo in questo articolo. Leggi anche: Poppiceto:è il nuovo trend di TikTok?...