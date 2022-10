L’annuncio di Zingaretti | “Entro tre settimane mi dimetto da governatore del Lazio”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma – “La legislatura regionale è conclusa abbiamo approvato il collegato in bilancio in giunta che sta per andare in consiglio, molto importante. Si può fare in due o tre, subito dopo io mi dimetterò”. Lo ha detto il presidente della RegioneNicola, neo eletto alla Camera dei deputati, intervistato sul sito del Messaggero. “A quel punto la forbice credibile per le elezioni sarà tra il 18 dicembre e fine gennaio. Ma deciderà l’alleanza e il consiglio”. (fonte Ansa)