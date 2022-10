L’allarme dell’Aiea | la centrale di Zaporizhzhia senza energia

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lanucleare ucraina diha perso tutta l’esterna per la seconda volta in cinque giorni. Lo ha scritto su Twitter il capoRafael Grossi, sottolineando che «le ripetute perdite difuori dal sito» rappresentano «uno sviluppo profondamente preoccupante e sottolineano l’urgente necessità di una zona di protezione per la sicurezza nucleare intorno al sito». Secondo il capo dell’amministrazione comunale filorussa di Energodar Alexander Volga è stata l’Ucraina ad interrompere la fornitura. Durante la notte l’esercito russo ha lanciato sette missili S-300 contro la città e i suoi sobborghi. L’agenzia nucleare di stato russa Energoatom ha spiegato che «il 12 ottobre alle 8:59 (le 7:59 in Italia), a seguito del lancio di razzi da parte delle truppe russe, la ...