La velocità di manovra di Kiev | il poco peso tattico dei raid di Mosca sulle città | l’analisi sulla strategia di Ucraina e Russia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La dama russa, in uso nell’Est Europa, presenta notevoli differenze rispetto a quella italiana: le pedine possono catturare all’indietro e far preda persino delle dame. È quello che è successo indurante le ultime quattro settimane di guerra, con i russi presi in contropiede dalla precisione e potenza dell’artiglieria di Volodymyr Zelensky, ma soprattutto da unadisul campo che le truppe di Putin non sono in grado al momento di eguagliare. Fra le “dame” di questa partita, ora, ad essere minacciato appare perfino Putin stesso. La prima settimana di settembre fonti russe confermavano che l’esercito diaveva spostato decine di battaglioni, per un totale di circa 50mila uomini, nel sud-ovest dell’, precisamente nell’oblast di Kherson, per neutralizzare la ...