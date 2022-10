(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lutto nel mondo della tv: l'attrice inglese, celebre in tutto il mondo per aver interpretato Jessica Fletcher nella popolare serie "Lain", ènel sonno 96 anni a Los Angeles. Fra cinque giorni ne avrebbe compiuti 97. "I figli di Damesono tristi nell`annunciare che la loro madre ènel sonno nella sua casa a Los Angeles, a soli cinque giorni dal suo 97mo compleanno", è scritto in un comunicato diffuso dalla famiglia. Doppiatrice, attrice di cinema e di teatro dalla carriera intensissima iniziata a soli 17 anni,ha ricevuto nel 2014 l'Oscar alla carriera. Ma è il grande pubblico televisivo ad averla in particolare nel cuore e a decretarle il suo massimo successo e la ...

La vendetta non c'è stata, dopo il 3 - 0 allo Stamford Bridge il Milananche a San Siro contro il Chelsea, questa volta per 2 - 0 . Tante le proteste dei rossoneri, ...non ha nascosto la...Dopo la Juventus , anche il Milanin questa serata di Champions League. I rossoneri non riescono a riscattare la sconfitta di ... attaccante del Psg che, insieme a Cristiano Ronaldo , alla... La tv perde la sua "signora in giallo", è morta Angela Lansbury CIVITAVECCHIA - Poteva essere una vera e propria tragedia. Evitata solo grazie alla prontezza di riflessi e al tempestivo intervento di due vigilesse. Il tutto è avvenuto il 28 ...Momenti di paura questa sera a Roma, a Piazza Barberini. Il conducente di una Smart, ha perso il controllo della sua auto ed è salito sul marciapiede. Ha finito la sua corsa centrando i tavolini di un ...