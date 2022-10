La signora in giallo | morta l' attrice Angela Lansbury | il patrimonio stellare della ' Signora Fletcher'

Senza dubbio alla notizia della morte di Angela Lansbury vi sarà venuto in mente il tema musicale di Lain: è normale collegare la grande attrice al ruolo di Jessica Fletcher , ma con questa breve guida vogliamo indirizzarvi anche verso gli altri ruoli principali che hanno segnato la sua ...All'età di 96 anni, Angela Lansbury (l'interprete di Jessica Fletcher nella serie tv Lain) ci ha lasciato l'11 ottobre 2022. Per anni è stata la protagonista assoluta del piccolo schermo, ma anche del teatro e del cinema. Non a caso è una delle attrici più amate di tutti ...All’età di 96 anni, Angela Lansbury (l’interprete di Jessica Fletcher nella serie tv La Signora in Giallo) ci ha lasciato l’11 ottobre 2022. Per anni è stata ...E’ morta la stella di Hollywood Angela Lansbury, la popolarissima Jessica Fletcher de La Signora in Giallo. Aveva 96 anni. E’ deceduta a soli 5 giorni del suo 97esimo compleanno, nella sua casa a Los ...