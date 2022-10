La Signora in Giallo | i migliori episodi per ricordare Angela Lansbury

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Cogliamo la triste occasione della morte diper ripercorrere il viale dei ricordi del suo ruolo più famoso, quello di Jessica Fletcher, attraverso ide Lain, in originale Murder, She Wrote. Il nome di, che ci ha lasciato pacificamente durante il sonno l'11 ottobre 2022, sarà per sempre legato al suo alter ego televisivo, Jessica Fletcher, che non è stata solo protagonista per 12 stagioni della serie Lain, ma anche per quattro film TV successivi e una serie di romanzi ispirati al telefilm. Un successo dovuto alla semplicità e allo stesso tempo efficacia della trama alla base, il whodunnit nato dai romanzi gialli classici. Uno zoccolo duro di ...

Alzi la mano chi non ha mai visto un episodio de Lain. E chi dice di non essersi emozionato ascoltando la canzone di Mrs. Bric all'interno de La Bella e la Bestia mente. Perché in questi due personaggi c'è tutta l'anima e la capacità ... È morta a 96 anni Angela Lansbury conosciuta dal grande pubblico come Jessica Fletcher della Signora in giallo. Un successo mondiale, un appuntamento imperdibile dal 1984 al 1996 dal sapore di casa. Lo sceneggiato, interpretato dal 1984 al 1996, ha in parte oscurato la carriera precedente. L'esordio a 19 anni con una nomination all'Oscar che le fu assegnato per la carriera 70 anni dopo ...