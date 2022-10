La Signora in giallo è morta | Angela Lansbury aveva 96 anni

Leggi su zon

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A soli cinque giorni dal suo novantasettesimo compleanno, èieri nella sua casa di Los Angeles l’attrice britca, nota al grande pubblico internazionale come la scrittrice di romanzi gialli Jessica Fletcher, protagonista della serie tv Lain(titolo originale, Murder, She Wrote). Un ruolo, quello di Jessica Fletcher, chevestiva dal 1984 e che le è valso in carriera ben dodici nomination consecutive agli Emmy, gli Oscar della tv. Di Oscar, quelli veri,non ne ha mai vinti (pur essendo stata nominata tre volte), se si esclude il riconoscimento onorario che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences le ha tributato nel 2013 per aver “creato alcuni dei personaggi ...