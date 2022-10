La Serie A scende in campo con Medici Senza Frontiere nella 10° giornata di campionato

Sport Mediaset

Tutte le squadre diA scenderanno in campo per sostenere l'iniziativa di Medici Senza Frontiere invitando i tifosi a donare. Tra i testimonial dell'iniziativa Stephan El Shaarawy, attaccante ......"8, SE economico e il modello top Ultra . Offerte Speciali Offerte Prime, MacBook Air M2 256 GB al minimo storico, solo 1299 euro 12 Ott 2022 Su Amazon il MacBook Air M2 da 512 Gbal ... "Mondo ferito": la Serie A scende in campo per Medici Senza Frontiere - Sportmediaset I fondi raccolti con la campagna andranno a sostegno di 5 progetti di MSF in Ucraina, Afghanistan, Yemen, Nigeria e Italia ...La campagna per portare assistenza medica alle popolazioni colpite dai conflitti. Si dona via SMS o rete fissa al 45522 ...