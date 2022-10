La Russia fa la guerra alla realtà | ma noi nella realtà abbiamo messo il nostro cuore

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Questo è un articolo dell’ultimo numero di Linkiesta Magazine Omaggio all’Ucraina + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e stazioni di tutta Italia. Lo si può ordinare qui.—————————————— All’uscita del paese di Bobryk, nei pressi di Kyjiv, c’e? un’automobile schiacciata. Quella che una volta era una semplice macchina, ora e? diventata un groviglio convulso di metallo. E? stato un carro armato russo a schiacciarla. Nell’abitacolo c’era il sindaco del paesino vicino. E? riuscito a scendere pochi secondi prima. Poteva non farcela. Le auto schiacciate dai carri armati sono immagini frequenti di questa. A Bucha, ad Irpin’, a Hostomel’. In ognuna di queste citta? c’e? un cimitero di macchine schiacciate aperto alle visite. Perche? i russiguida di quei carri armati volevano tanto schiacciarle? Non solo ...

RaiNews

...di energia a basso costo prodotta dal gas che arrivava per la maggior parte dalla. Ma ... si è inventata lain Ucraina e noi, grazie alla nostra classe politica sottomessa all'atlantismo, ...Il NachDenkSeiten cita [in corsivo ] quanto segue: "Il documento, intitolato 'Attività in corso dei dipartimenti e delle autorità contro la disinformazione in relazione alladella... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 230 - Kiev: Mosca ha colpito 30% infrastruttura energetica - Kiev: Mosca ha colpito 30% infrastruttura energetica Nella loro furia, i soldati di Mosca cercano di schiacciare (alla lettera) il popolo ucraino. Un odio cieco nutrito da menzogne e disinformazione, da un habitat di assurdità che capovolge tutto. Per r ...(ANSA) - NEW YORK, 11 OTT - Joe Biden "non intende" parlare con Vladimir Putin al G20, ma prenderebbe in considerazione un incontro qualora il presidente russo volesse parlare ad esempio del rilascio ...