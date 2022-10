La Russia bloccherà le forniture di gas a chi imporrà il price cap

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Dirò una cosa: lanon agirà contro il buon senso, pagando di tasca propria per il benessere degli altri. Non forniremo energia a quegli Stati che impongono un tetto ai prezzi dell’energia”. È quanto ha ribadito il presidente russo, Vladimir Putin, intervenendo alla quinta edizione deln Energy Week International Forum in corso a Mosca. Gas, Putin avverte: “Lanon agirà contro il buon senso, pagando di tasca propria per il benessere degli altri” “Verso coloro che preferiscono i trucchi sporchi e i ricatti spudorati – ha avvertito l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Borisovi? Miller -, e sono decenni che viviamo in un paradigma di questo tipo, in ambito politico, non agiremo a nostro discapito. Non ci sono garanzie che l’Europa sopravviva a questo inverno con le attuali riserve negli impianti di stoccaggio ...