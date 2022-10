La rotta balcanica dei migranti ora passa dalla Serbia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Da qualche tempo è diventata uno dei principali paesi di transito verso l'Europa occidentale, per via di una politica peculiare sui visti

East Journal

Nel 2016 ha pubblicato il volume "Dal libro dell'esodo" (Piemme edizioni) di cui è co - autrice con il fotoreporter Luigi Ottani, esperienza fatta sulladei migranti nell'agosto 2015 ...Lo scenario di un fronte comune con l'obiettivo di arginare l'ingresso dei migranti nel territorio europeo attraverso laoccidentale sembra sempre più realistico. È stato infatti questo il tema centrale dell'incontro svoltosi il 3 ottobre a Budapest fra il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, il primo ... Il viaggio dei cubani sulla "rotta balcanica" In una Europa di confini invalicabili, le genti in cammino, stigmatizzate con il termine migrante clandestino, sono sottoposte sempre più a violenze e ...Germania immigrazione 'Stress Test per la nostra società' - L'aumento del numero di rifugiati spinge le città al limite A partire dalle 13:32| Tempo di ...