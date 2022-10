La musica “ribelle”dei Radio Chaplin | la band romana che racconta sogni e disagi dei giovani d’oggi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Faccio la spesa in accappatoio, a Malibu tipo Jeffrey Lebonsky, compro carne in offerta e birre in lattina e libri di Buwkosky, non sono bravo a parlare, a piacere alla gente per monetizzare, piacere, mi chiamo Cafiero Pasquale ma non so fare neanche un caffè…”. Ladei– qui nei versi di “Divo” – è ruvida, sincera, i testi sono ironici e in grado di scartavetrare l’anima attingendo da citazioni illuminate e violente. “Sono stanco di essere un fallito, voglio le istruzioni per diventare un divo…”. Itra Bukowsy e De Andrè Lache da Grottaferrata da un paio d’anni avanza a chitarre spiegare verso la metropoli si definisce “cattiva” e le facce dei suoi componenti si sforzano di esserlo anche nelle foto che li ritraggono in ...