La Lazio vola in campionato | Lotito gongola

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lain: il 4-0 contro la Fiorentina fa sorridere il patron Claudioche ai microfoni de Il Messaggero ha detto: “Al di là della grande vittoria al Franchi, sono soddisfatto dello spirito che ho rivisto. L’ho già detto, se continuiamo con questo atteggiamento, non ci poniamo limiti e possiamo arrivare lontano. Ho scelto Sarri perchè è un grande maestro di calcio ma anche per il suo aspetto umano”. Poi sui rumors che vorrebbero Milinkovic alla Juventus: “Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo”. L'articolo proviene da Italia Sera.

La Juventus continua a corteggiare Milinkovic - Savic sul mercato. Arriva l'annuncio che cambia gli scenari sul futuro del gioiello della Lazio. La Lazio di Maurizio Sarri verso il vertice della classifica dopo il sonoro 4 - 0 sul sempre ostico campo della Fiorentina. Quarta vittoria consecutiva, 21 gol fatti e solo 5 subiti, terzo posto in classifica. La Lazio di Maurizio Sarri, anche se il suo 'Comandante' getta acqua sul fuoco: 'La classifica Abbiamo fatto 3 km, ne mancano 39. Siamo dei maratoneti'. Dopo poco più di un anno dal suo arrivo a Roma. La Lazio domani affronterà lo Sturm Graz in un match fondamentale per il cammino in Europa League: Sarri e Basic parlano in conferenza stampa.