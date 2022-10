La guerra in Ucraina scalda ancora i social? L’analisi di Giordano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Se infiliamo i calzoni corti, prendiamo con il pollice e l’indice un ago, ne serve pure uno piccolo, e ci travestiamo da mocciosi dispettosi mettendoci a forare le nostre bolle digitali, solo quelle in cui ci sentiamo vivi e compresi, ci accorgiamo che là fuori il mondo è così vario che non finisce certo nei confini elastici delle nostre camere dell’eco. Un mondo che oltretutto va in tutt’altre direzioni da quella che vorremmo fosse invece una strada maestra. Direzioni che sembrano essere tratteggiate da una segnaletica di cinismo e di indifferenza, ma che in verità, sono solo direzioni altre. Vladimir Putin ci ha svegliato, come già aveva fatto lo scorso 24 febbraio, con le immagini e i suoni dei suoi missili lanciati sulla capitaleKiev e su diverse altre città dell’. Un nuovo crudele attacco, ingiustificabile e terribile. Un atto vile ...