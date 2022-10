La guerra delle spie tra Russia ed Ucraina

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Questa mattina le truppe russe hanno colpito il mercato centrale di Avdiivka nel Donetsk, uccidendo almeno sette persone e ferendone otto. Lo ha riferito al Kyiv Independent il governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko: «non c'era logica militare in questo attacco, solo un desiderio sfrenato di uccidere il maggior numero di persone possibile e spaventare le altre». Sempre stamattina da Mosca è arrivata Dmitrij Peskov, addetto stampa del presidente Putin la conferma di quanto si pensava ovvero: «che almeno per il momento al momento non è prevista una nuova mobilitazione di cittadini per partecipare all'operazione militare speciale in». Una precisazione che arriva dopo che solo ieri il governatore della regione di Rostov, Vasilij Golubev, aveva affermato «di aver ricevuto un nuovo ordine di mobilitazione e che le commissioni municipali per il progetto ...

