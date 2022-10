(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Quarto trimestre consecutivo di calo anno su anno. Inflazione,energetica e spettro della recessione scoraggiano gli acquirenti. I primi tre player del mercato restano invariati ma soltanto Apple chiude in attivo

Il Sole 24 ORE

anche nel 2023". Allarme Fmi: previsioni drammatiche D'altro canto - ipotizza Confindustria -... Il caro - energiale montagne: impianti chiusi, è emergenza totale... prosegue la marcia del Manchester City che all'Etihad Stadiumper 4 - 0 il Southampton e ... Infine buone notizie anche per il Bournemouth , che supera 2 - 1 un Leicester sempre più ine ... La crisi travolge i Pc: ecco tutte le ragioni del crollo (anche in Borsa) La Juventus è oltre la crisi tecnica, sembra ormai quasi irrisolvibile. La sconfitta del Milan è più spiegabile, il rosso a Tomori ha fatto saltare tutti i piani di Pioli, però il rendimento in Champi ...La fotografia è quella di Gartner, e lascia poco spazio alle interpretazioni: il mercato dei Personal Computer ha appena fatto registrare il calo trimestrale peggiore da oltre vent’anni. O forse di ...