La Corte d’appello di Milano ha riconosciuto 303mila euro di risarcimento per ingiusta detenzione a Stefano Binda | condannato e poi assolto per l’omicidio di Lidia Macchi

Poco più di 303mila euro , è questa la cifra riconosciuta dalla quintadi Milano che ha accolto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione da parte di Stefano Binda , il 53enne assolto dall'accusa di aver ucciso la studentessa Lidia Macchi . Binda, ...È stata confermata dalladi Milano la pena per Teofilo Melendez Galarza , per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della sua ex - fidanzata. Nel 2021 l'uomo di origini peruviane era stato condannato a 10 ...