La carota | virtuoso concentrato di salute

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il terminederiva dal greco “karotón”, a sua volta risultante dalla fusione di ‘caro’ (carne/carnoso) e ‘kotòs’ (croco, ovvero zafferano, dai pistilli di color giallo-rossiccio). Il riferimento del nome è, dunque, alla carnosità ed al colore arancione della, argomentodel prossimo appuntamento con il team scientifico de “Il Gusto della”, la rubrica patrocinata dalla Fondazione per la Medicina Personalizzata e curata dall’immunologo Mauro Minelli. Di questo ortaggio esistono tante varietà, diffusamente coltivate in tutte le aree temperate del pianeta. In realtà, le prime carote coltivate nell’antico Egitto, in Iran, Afghanistan e Pakistan avevano un colore viola. Solo a partire dal 1700 furono selezionate, in Olanda, carote arancioni in omaggio alla famiglia regnante ...