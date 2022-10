La camicia da copiare a Kate Middleton e Victoria Beckham questo autunno

Leggi su amica

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ha sfoggiato la nuova tendenza sofisticata per look da ufficio impeccabili. Presto indossata anche da, un’altra icona dello stile formale, lacon fiocco al collo è un must dell’Inverno 2022/23. Chimato anche pussy bow, o sostituito dal lavallière, piccolo cravattino morbido,semplice fiocco ha la capacità di rivoluzionare qualsiasi mise. Come? Creando, elegantemente, volume e movimento. Già avvistata nel guardaroba delle sorelle Ferragni e nello street style della Parigi Fashion Week, è la rivelazione del momento., professionista dei look formali Dopo i funerali della Regina e un periodo di lutto, anche perMiddleotn è ora di tornare a lavoro. ...