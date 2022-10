La BBC incorona Spalletti | «Innovativo e controculturale | se ne accorgono solo ora di quanto è bravo»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Questo articolo della BBC Lucianose lo può stampare, farne un poster. E’ una sorta di consacrazione mediatica internazionale, scritta da un’istituzione dell’informazione mondiale. Che scrive – testuale: “Lucianoè uno degli allenatori più influenti, innovativi e controculturali che la Serie A ha prodotto negli ultimi 15 anni e sta ottenendo tardivamente alcuni riconoscimenti susia unstratega”. Poi cita James Horncastle: “è stato ingiustamente diffamato negli ultimi 15 anni perché non ha vinto titoli nei primi cinque campionati”. Segue riassunto delle sue avventure, a dimostrare una carriera coerente, penalizzata da una narrazione non proprio amica., scrive ancora la BBC, è “un personaggio idiosincratico nel mondo spesso folle del ...

