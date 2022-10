(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Serpeggia la narrazione di ritardi nella formazione dell'esecutivo. Giannini: "Draghi ha fatto ilin 10 giorni...". Ma la Meloni non ha ancora ricevuto alcun incarico e il Parlamento non si è ancora insediato

ilGiornale.it

Sicilia sta morendo, mentre altrove si... mentre altrove sicome sulla tolda... ovunque,caratterizzano, mentregravità... in sede di formazione di un nuovoregionale ,...... figuriamoci il momento inizialedi ...ancora appesi nell'aria come il quadro di. ... Essendo nato nel 1940 non ricordo quasi nulla...fascismo salvo il centurione Sorgonà che durante... La balla del governo in ritardo per attaccare la Meloni