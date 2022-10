(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lavive un momento sempre più difficile e, gara dopo gara, il futuro del tecnico Massimiliano Allegri è in forte dubbio. In casala situazione diventa ogni giorno più preoccupante. Con la sconfitta in Israele il club bianconero è ad un passo dall’eliminazione dalla Champions e la situazione di Allegri diventa ogni giorno Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Dissidi interni alla famiglia Agnelli dopo la clamorosa sconfitta dellaper 2 - 0 contro il Maccabi Haifa in Champions League. Secondo Dagospia, Lapo Elkann non ha preso bene le parole del post partita di Andrea Agnelli che ha parlato di 'rabbia e vergogna', ...Lain testa al campionato, dove sei squadre hanno aperto un piccolo vuoto - tre punti - fra ...00 Sassuolo - Salernitana 5 - 0 18:00 Atalanta - Fiorentina 1 - 0 20:45- Bologna 3 - 0 ... Juventus, spaccatura totale nella famiglia Agnelli: cosa sta succedendo Dissidi interni alla famiglia Agnelli dopo la clamorosa sconfitta della Juventus per 2-0 contro il Maccabi Haifa in Champions League. Secondo Dagospia, Lapo Elkann non ha preso bene le parole del post ...Claudio Marchisio ha lanciato al popolo un messaggio di incoraggiamento dopo la brutta sconfitta in Champions League ad Haifa ...