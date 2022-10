Juventus | Di Maria al Mondiale? La notizia dall’Argentina

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In casama soprattutto in casa Argentina tiene banco la questione legata all’infortunio muscolare rimediato ieri da Angel Di, che potrebbe addirittura saltare ilDiecco però che arrivano notizie rassicuranti: secondo TyC Sports, molto ottimista sulle condizioni del Fideo, il giocatore bianconero avrebbe subito una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra, che gli costerebbe un periodo di assenza di 2-3 settimane. In ogni caso, domattina Disi sottoporrà a esami strumentali approfonditi per capire la vera entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Federiconelli

...lesione del menisco e ancora ai box - e l'arrivo di Angel Di, fenomeno col pallone tra i piedi ma presente a singhiozzo: infortuni muscolari a raffica - non proprio un'anomalia per la-...Con il derby con il Torino alle porte nessuna deroga sarà concessa ad alcuno: l'unica strada per non essere escluso è dare il massimo per la, per rimettere a posto una stagione che il ...Saranno solo due i giorni di ritiro per la Juventus alla Continassa, gli infortunati potranno scegliere se adeguarsi o meno ...Toccato il fondo, restano due cose da fare: continuare a scavare o provare a risalire. In realtà non ci sono alternative in casa Juve, lo ha fatto capire chiaramente il presidente bianconero Andrea Ag ...