«Juventus come la befana | il Maccabi non faceva un punto in Champions da vent’anni»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), situazione disastrosa. La sconfitta pesantissima subita incontro ilHaifa, che de facto chiude ogni speranza di qualificazione alla squadra di Allegri, squarcia definitivamente il velo su un inizio di stagione disastroso, peggio di ogni aspettativa. Ne scrive (ed è particolarmente duro) Emanuele Gamba su Repubblica. Prima o poi una Juve arriva per tutti, èla: ilHaifa nonunindae quest’altra vecchia signora a strisce gliene ha concessi tre in un colpo, perché quest’anno i bianconeri hanno almeno un pregio: girano il mondo e fanno felici le persone. La scelta del ritiro.prima cosa, intanto, la squadra andrà in ...

Inzaghi Champions League, Maccabi Haifa -: dove seguirla in tv e in streaming. La partita ... Sarà visibile in streaming su dispositivi mobilitablet e smartphone attraverso l'apposita app ...Ha diretto le finali di Champions League 2021, Coppa del Re 2014 e della Supercoppa di Spagna 2013 mase l'è cavata ieri Maccabi -, Lahoz aveva precedenti favorevoli con i bianconeri . ...Sulle prime pagine portoghesi di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, spazio al pareggio tra PSG e Benfica. La squadra di Schmidt, come una settimana.Claudio Lotito manda un messaggio forte e chiaro alla Juventus su Sergej Milinkovic-Savic ... sono soddisfatto dello spirito che ho rivisto. Come ho già detto, se continuiamo con questo ...