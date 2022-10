Italvolley | Mazzanti | “Era il traguardo che volevamo Impazienti di sfidare il Brasile”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Davide, ct della Nazionale femminile diha parlato alla vigilia della semifinale mondiale contro il. “Le sensazioni sono positive, siamo molto felici di essere arrivati fin qui. E’ ilche. Domani ce la vedremo con una squadra che conosciamo molto bene e che abbiamo già incontrato spesso quest’anno. Non vediamo l’ora di scendere in campo”. Il tecnico ha poi continuato: “Dovremo migliorare nel cambio palla rispetto alla sfida contro la Cina. Zè Roberto? apprezzo il suo coraggio di prendere decisioni importanti nei momenti topici. Le sue squadre hanno la grande capacità di rimanere sempre in partita e di giocare con grande continuità”. SportFace.

