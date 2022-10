Italvolley | Danesi | “Brasile tra le favorite | ma noi siamo in crescita Sono fiduciosa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La pallavolista azzurra, Anna, alla vigilia della semifinale dei Mondiali femminili 2022 contro il, si è detta moltovista i costanti miglioramenti della squadra di Davide Mazzanti: ”in, ieri abbiamo disputato una buona gara contro delle avversarie di livello assoluto. Anche se non abbiamo giocato bene come nel primo impegno contro di loro, a mio avviso abbiamo comunque messo in mostra tutte le nostre capacità e tutta la nostra voglia di fare bene. Domani ci aspetta un match complicato contro ilche ci ha battuto in questo Mondiale, ma questo comunque non ci spaventa né ci preoccupa perché nel precedente incontro abbiamo commesso troppi errori.certa sarà una bella partita contro una delle...