Globalist.it

, la balcanizzazione, un paradigma insanguinato e quella tragica verità. Scrive Yossi Melman su Haaretz : "Nello Yom Kippur del 1973,fu sorpreso dagli attacchi egiziani e ...In seguito ad una serie di attacchi armati rivendicati dalla milizia palestinese denominata 'Fossa dei Leoni' l'esercito israeliano ha bloccato quasi tutte le vie di accesso a Nablus (Cisgiordania). ... Israele-Palestina, la balcanizzazione L'Autorità Palestinese sta cadendo a pezzi e, come corollario, i suoi servizi di sicurezza si stanno indebolendo. Di conseguenza, Hamas e la Jihad islamica stanno guadagnando influenza ...Un manifestante palestinese è stato ucciso in scontri con l'esercito israeliano a Beit Fajjar tra Betlemme ed Hebron in Csiordania. Lo hanno riferito fonti mediche, citate dalla agenzia Maan, secondo ...