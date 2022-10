Ipercolesterolemia | ok dell’Aifa a terapia che si assume 2 volte l’anno

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di unache riduce i livelli di colesterolo ‘cattivo’ Ldl nei pazienti adulti conprimaria (eterozigote familiare e non familiare) o dislipidemia mista (condizioni caratterizzate da alti livelli di grassi nel sangue, incluso il colesterolo). Lo annuncia Novartis, l’azienda farmaceutica che commercializza inclisiran. Si tratta di un farmaco che, interferendo con l’Rna messaggero – spiega il gruppo in una nota – è in grado di dimezzare in maniera efficace e sostenuta nel tempo i livelli di colesterolo a bassa densità (Ldl-c), principale causa dell’aterosclerosi, la patologia vascolare più diffusa al mondo e responsabile di eventi coronarici e cerebrovascolari acuti come l’infarto miocardico e l’ictus cerebrale. La...