Intesa Sanpaolo porta in Italia la settimana “mini” e 4 giorni

Gruppo Intesa Sanpaolo

Potrebbe diventare realtà in Italia la settimana lavorativa di 4 giorni per 36 ore, 9 a giornata. E a fare da apripista sarebbe il gigante bancario(diverse filiali anche a Como - prima tra tutte quella che domina piazza Cavour e che sta cambiando faccia - e provincia) che sta studiando la proposta assieme ai sindacati. I ...Lavorare un giorno in meno per risparmiare. È la proposta avanzata ai sindacati da: redistribuire l'orario di lavoro su quattro giorni impiegando 9 ore quotidiane anziché le 7,5 ore previste dal contratto e guadagnando una giornata libera a scelta. Nel settore ... Intesa Sanpaolo illustra le opportunità del pnrr alle imprese pugliesi, lucane e molisane Enel X e Intesa Sanpaolo siglano accordo con Lucart per favorire l’innovazione tecnologica e l’adozione di modelli di business più sostenibili.Lavorare un giorno in meno per risparmiare. È la proposta avanzata ai sindacati da Intesa Sanpaolo: redistribuire l'orario di lavoro su quattro giorni impiegando 9 ore quotidiane anziché le 7,5 ore pr ...