Inter | slitta il ritorno in campo di Lukaku | il motivo!

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Mancava davvero poco alindi Romelu. Nelle ultime ore, però, è giunta la notizia che non può fare di certo piacere ai tifosi dell’. Dopo la partita con la Lazio, Big Rom non si è fatto più vedere per via di qualche problema muscolare. Adesso sembrava tutto pronto per il suo rientro contro la Salernitana, ma così non sarà.Inzaghi Secondo quanto riferito da Calciomercato.com,si è fatto nuovamente male e molto probabilmente non verrà convocato nemmeno per la gara contro la Salernitana. Lo staff medico dell’monitorerà attentamente le sue condizioni nelle prossime ore, ma Simone Inzaghi non ha alcuna intenzione di rischiarlo. Vuole avere il belga al 100% della condizione. Nicola Morisco