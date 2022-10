Inter | Lukaku prepara il rientro | l'obiettivo è strappare la convocazione con la Salernitana

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non ci sarà a Barcellona a combattere nella bolgia del Camp Nou coi suoi compagni per provare a raccogliere un risultato che avvicini...

Assente dal 28 agosto (ultima gara giocata quella con la Lazio, solo 277' in campo in stagione) Romelusembrava pronto a rientrare. Inzaghi lo aspettava con ansia, ha sperato anche di ...... possibilmente con più gol di scarto), l', oltre a tentare il colpaccio esterno che chiuderebbe i conti, potrebbe anche "accontentarsi" di un pareggio . Senza Romelu, Simone Inzaghi ha ...In vista di Barcellona-Inter, La Gazzetta dello Sport ha intercettato al telefono uno degli "eroi del Triplete", Wesley Sneijder. "Eravamo fratelli ...Barcellona Inter è senza alcun dubbio uno dei match più attesi del mercoledì di Champions League: ecco dove vederlo e come seguirlo ...