Infortunio Dybala | Roma e Argentina è ansia per la Joya | oggi l’esame finale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’di Paulotiene in apprensione, il primo esito è quello di un mese di stop mafarà ulteriori esami L’di Paulotiene in apprensione, il primo esito è quello di un mese di stop mafarà ulteriori esami. Laeffettuerà nuovi controlli approfonditi per capire se sarà confermata la diagnosi dell’altro giorno. In caso di conferme sarebbe a rischio anche il Mondiale visto che il 20 novembre si inizia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.