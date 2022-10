Incontro Russia-Stati Uniti | ecco cosa ha detto il presidente Biden

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) . In Ucraina si sono due gli scenari: trattative ed escalation bellica “Non ho intenzione di incontrare Putin. Non vedo perché dovrei farlo. Ha commesso crimini di guerra, si è comportato brutalmente. In ogni caso dipende. Se, per esempio, al G20 venisse da me e mi dicesse: voglio parlare del rilascio di Griner (atleta americana detenuta in), allora lo incontrerei. Insomma dipende, bisogna vedere di chevuole parlare”. Sono queste le parole che ilhain riferimento ad un possibilecon Putin. È cauto ildella Casa Bianca, soprattutto in questo momento dove la minaccia del nucleare e dietro l’angolo. This morning, I spoke with President Zelenskyy and G7 Leaders about our unwavering commitment to hold ...