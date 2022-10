Impennata dei costi delle case a Milano | gli aumenti zona per zona

l'Adige

... chiede al Governo di intervenire immediatamente sul caro - gasolio dopo la bruscache i ... Secondo la Presidente Manigrasso la corsaprezzi sembra dovuta a una dinamica speculativa : 'È ...... fertilizzante naturale reso ancor più prezioso dall'prezziloro omologhi chimici ed estremamente utile per rafforzare la transizione verso la bioeconomia circolare, restituendo al ... Impennata dei contagi covid in Trentino: oggi altri 1.142 casi ufficiali L'incremento medio è di circa mille auro al metro quadro rispetto ai dati registrati prima della pandemia Prezzi delle case in netta salita a Milano, dove, rispetto al periodo precedente il Covid, si ...Altro balzo dei prezzi dei carburanti in Italia, nonostante la brusca frenata delle quotazioni dei prodotti raffinati. La media nazionale dei prezzi della benzina in self service è a un passo da 1,7 e ...