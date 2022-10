Ilary | il retroscena nel giorno del video sui Rolex di Totti «Multata in centro | quasi rimossa la Smart»

Francesco Totti eBlasi : la storia continua! Dopo aver rivelato le condizioni per la separazione consensuale , vengono svelati nuovisulla fine del loro matrimonio. A tre giorni dalla prima udienza in ...Totti,Blasi provoca l'ex marito con un video e poi quel gesto davanti al negozio Rolex. E spunta un ta Harry e Meghan cambiano casa: 'Quella attuale non è più adeguata'. Ecco quanto costerà Il ...Ilary Blasi sarebbe stata multata dopo il video registrato davanti al negozio Rolex in cui prende in giro Totti.Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser più innamorati che mai. Dopo cinque anni insieme, la sorella di Belen e il ciclista continuano ad amarsi come i primi giorni. Merito anche di una ...