Il ritorno di Berlusconi al Senato dopo 9 anni | il Cav accolto da una folla di curiosi – I video

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'ex premier Silvioè arrivato questa mattina 12 ottobre a palazzo Madama per le operazioni di registrazione dei nuoviri eletti. Il leader di Forza Italia torna alda unadiall'esterno,dalla decadenza scattata per la legge Severino,la condanna in Cassazione. «Eccomi di nuovo al: ho appena completato le pratiche per la registrazione. Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama», ha scritto in un tweet il leader di Forza Italia, confermando così la sua presenza domani 13 ottobre per la prima seduta delin cui si dovrà anche eleggere il prossimo presidente.

In quota Lega ecco ilalle Politiche agricolo di Gian Marco Centinaio, poi si parla di Mara ...In Forza Italia Antonio Tajani - vicepremier - resta il favorito per gli Esteri 'ma...Persi tratta di una Palazzo Madama nove anni dopo la decadenza da senatore del 2013. Con un tweet (e una foto) ha confermato di aver completato le pratiche per la registrazione. '... "Eccomi di nuovo". Il tweet di Berlusconi sul ritorno al Senato Salta agli occhi, certificato dalla foto, un dettaglio 'di colore' che non è poi del tutto secondario per il Senato: il senatore Berlusconi infatti è entrato a Palazzo Madama senza indossare la cravat ...Il leader di Fi Silvio Berlusconi a palazzo Madama per registrarsi in vista della prima seduta dell'Aula in programma domani. Ad accogliere l'ex premier, la capogruppo di Fi al Senato, Anna Maria Bern ...