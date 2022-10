(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L'ex governatore della Lombardia deve scontare ancora un anno per corruzione. Ora farà lezionereligiose straniere. I giudici: ha capito i suoi ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'ex governatore della Lombardia deve scontare ancora un anno per corruzione. Ora farà lezione alle religiose straniere. I giudici: ha capito i suoi ...Risponde il: "Indubbiamente esiste anche qui una complessità. La tradizione neofascista ha al suo interno un filone "rivoluzionario" che ha sempre vagheggiato un'Europa ... Il professor Formigoni Non è più agli arresti Insegna italiano alle suore L’ex governatore della Lombardia deve scontare ancora un anno per corruzione. Ora farà lezione alle religiose straniere. I giudici: ha capito i suoi errori ...