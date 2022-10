(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Per convincere le donne a non abortire attraverso un incentivo economico e promuovere nei luoghi della salute pubblica il «valore sociale della maternità»

Il Post

... ndr ) tila caccia e tu e i tuoi familiari impazzirete o morirete". Simbolo del Black Axe ...che è il Don In Council mentre ogni regione ha un Coordinator In Council (Lombardia e, ...... ildà altro spazio agli anti abortisti. Il fondo "Vita Nascente" servirà per contribuire ... Il fondo Vita nascentefinalmente attuazione alla parte della legge che sancisce la tutela ... Il Piemonte darà 400 mila euro alle associazioni antiabortiste