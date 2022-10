Il Napoli punta il gioiello 2003 | Giuntoli a lavoro per portarlo in azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La scuola calcio brasiliana ha sempre sfornato numerosi talenti nel corso degli anni. L’ultimo della lista è Marcos Leonardo, attaccante classead oggi in forza al Santos. La formazione bianconera non è nuova in quanto a talenti esorbitanti (Neymar e Rodrygo su tutti) e, un profilo del genere non è sfuggito a Cristianoe al suo staff. Già talento dell’Under-20 brasiliana, Leonardo ha timbrato il cartellino 6 volte in Copa do Brasil ed altre 4 volte in Copa Sudamericana. Il tutto si aggiunge alle 11 reti e ai 3 assist messi a referto nello scorso campionato verde-oro. Numeri troppo grandi per passare inosservati e, secondo quanto riporta calciomercato.com,è pronto a sfidare diversi club inglesi e spagnoli per provare a portare alil giovanissimo talento. FOTO: Getty – Marcos ...