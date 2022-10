Il Milan vuole il centrocampista | ecco il colpo europeo

Anche chi gioca 20 minutidimostrare. Il primato è diverso rispetto a quello dell'anno scorso,... Nella mia griglia di partenza, ad agosto, il 15 agosto, ragionavo su, Inter, Juventus e Roma ...E allora Chi è chemale alNon si sa. Il dossier si conclude con un appello: ' la Uefa deve spiegare'. Pure Rosetti deve spiegare '. 'Altrimenti sembra quasi che questa serie di errori ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Rafael Leao, nonostante i tanti rumors di mercato, sta vivendo una stagione tranquilla. Il ragazzo, in continua crescita, ha voglia solo ...