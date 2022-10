Il Milan cade in casa | vince il Chelsea 2-0

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In Champions League ilnon riesce a riscattare la sconfitta di Stamford Bridge con ile incassa il secondo ko per mano dei Blues a San Siro. La squadra di Potter si impone 2-0 agevolata dall`espulsione (con annesso rigore trasformato da Jorginho) di Tomori al 18`. Nel finale di primo tempo Aubameyang raddoppia. Nella ripresa ilci prova ma ilgestisce palla e porta a3 punti preziosi. Rossoneri ancora in corsa per la qualificazione con due punti da recuperare al Salisburgo.Risultati e CalendarioGRUPPO E Classifica:7, Salisburgo 6,, Dinamo Zagabria 4 Prima giornata (06/09): Dinamo Zagabria-1-0, Salisburgo-1-1 Seconda giornata (14/09):-Dinamo Zagabria ...

Altro k.o. per ilin Champions League. La squadra di Stefano Pioliin casa contro il Chelsea per 2 - 0 con i gol di Jorginho su rigore ...Ilcerca di reagire e va vicino al pari al 27': Brahim Diaz riceve sull'esterno, rientra sul sinistro e crossa per Giroud che tutto solo di testa mette sul fondo. Al 34' il Chelsea che nel ...Il difensore del Milan trattiene Mount che però prosegue la corsa e tira prima di cadere. L’arbitro Siebert decide per il rigore e l’espulsione per fallo da ultimo uomo. Decisione che appare… Leggi ...Rosso e rigore dunque. Partita cambiata. Il Milan prova a riorganizzarsi, sfiora il gol del pari con Giroud che di testa mette a lato su cross al bacio di Brahim Diaz e al 34’ subisce il gol del ...