Il Cremlino tratterà solo alle sue condizioni Nelli Feroci smorza gli entusiasmi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) «È la risposta russa all'attentato al ponte di Kerch. Una attacco ad una infrastruttura strategica di cui non è ancora chiara la responsabilità, ma Putin ha preferito colpire indiscriminatamente utilizzando più di 80 missili e credo 17 o 18 droni verso obiettivi civili. Sono state colpite circa 13 città, prevalentemente obiettivi civili e non militari. Una manifestazione di forza che a mio avviso risponde ad alcuni obiettivi». Ne è convinto Ferdinando, presidente dell'Istituto Affari Internazionali. Quali sono questi obiettivi? «Il primo è sul fronte interno. Gli attacchi con i missili servono per mettere a tacere le critiche della componente nazionalista e radicale dell'establishment russo, che stava accusando il ministro della Difesa e le forze armate di condurre l'operazione militare speciale in maniera non sufficientemente efficace. ...