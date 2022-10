Il Commissario Montalbano La gita a Tindari streaming e trama stasera in tv

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) IlLava in ondain tv mercoledì 12 ottobre 2022 su Rai 1. Si tratta della replica dell’episodio andato in onda per la prima volta nel 2001 e si ispira all’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Di seguito ecco, alcune curiosità e dove vederlo in. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TVE REPLICA IlLaNenè Sanfilippo, un picciotto di 21 anni, è stato freddato da un colpo di pistola mentre apriva il portone di casa. Qualche ora dopo si presenta in commissariato Davide Griffo, preoccupato perché non ha più notizie dei suoi genitori. Vuole l’autorizzazione a ...